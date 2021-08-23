Эксперты объяснили, почему на видео с беженцами в Кабуле так мало женщин

Эксперты назвали несколько причин, по которым среди беженцев в в Кабуле женщин немного, пишет РБК.

Юрист комитета «Гражданское содействие» (признано иностранным агентом, занимается помощью беженцам) Майванд Абдул Гани рассказал, что культура воспитания женщин не позволила бы им совершать активные действия в аэропорту афганской столицы.

«Нельзя сказать, что мужчины хотят сбежать из страны, а женщины — остаться. Вы видели в видео, как люди бегут, чтобы добраться до самолета. Я не думаю, что женщины Афганистана способны совершить такую пробежку. Культура воспитания и традиции в Кабуле влияют на людей, и женщины, скорее всего, постеснялись бы это делать», — сказал юрист.

По мнению директора Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, при новой власти в Афганистане у женщин больше шансов спастись, нежели у мужчин — не исключено, что многие из них «боятся мести», так могли быть связаны с иностранными войсками или работали в правоохранительных органах.

В Афганистане сильны традиции, женщина там на «на вторых ролях», заявил доцент кафедры политологии и политуправления РАНХиГС при президенте РФ Михаил Бурда. По его словам, именно поэтому мужчина в стране находится под ударом, и ему есть чего опасаться.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту и неподалеку, пытаясь выбраться из страны.

Ранее Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о способах решения проблемы беженцев из Афганистана, с которой может столкнуться Россия в свете последних событий.