На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рубио заявил, что у США нет дедлайна по украинскому урегулированию

Рубио: США будут работать так долго, как это потребуется для урегулирования
true
true
true
close
Annabelle Gordon/Reuters

Соединенные Штаты намерены прилагать усилия столько времени, сколько потребуется для достижения ощутимого прогресса в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости.

«Если это необходимо и продуктивно, вы знаете, мы будем работать так долго, как это потребуется», — подчеркнул Рубио, отвечая на вопросы журналистов о возможности достижения конкретных договоренностей до наступления Нового года.

По словам госсекретаря, США не исключают достижения компромиссных решений между Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта в ближайшие дни. При этом Рубио подчеркнул, что окончательное решение по урегулированию должны принять непосредственно Москва и Киев.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что украинский кризис может быть разрешен исключительно мирным путем. Он отметил, что, как правило, конфликты завершаются либо капитуляцией одной из сторон, либо путем урегулирования в результате переговорного процесса.

Ранее госсекретарь США предположил, что Москва может претендовать на всю Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами