Рубио заявил, что у США нет дедлайна по украинскому урегулированию

Рубио: США будут работать так долго, как это потребуется для урегулирования

Соединенные Штаты намерены прилагать усилия столько времени, сколько потребуется для достижения ощутимого прогресса в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости.

«Если это необходимо и продуктивно, вы знаете, мы будем работать так долго, как это потребуется», — подчеркнул Рубио, отвечая на вопросы журналистов о возможности достижения конкретных договоренностей до наступления Нового года.

По словам госсекретаря, США не исключают достижения компромиссных решений между Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта в ближайшие дни. При этом Рубио подчеркнул, что окончательное решение по урегулированию должны принять непосредственно Москва и Киев.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что украинский кризис может быть разрешен исключительно мирным путем. Он отметил, что, как правило, конфликты завершаются либо капитуляцией одной из сторон, либо путем урегулирования в результате переговорного процесса.

Ранее госсекретарь США предположил, что Москва может претендовать на всю Украину.