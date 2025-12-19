Адвокат предупредил Долину о риске лишиться еще двух квартир

Адвокат Бенхин заявил, что Долина может остаться без двух квартир в Латвии

Певица Лариса Долина может остаться без двух квартир в латвийской Юрмале общей стоимостью 95 млн рублей. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» заявил адвокат Александр Бенхин.

Он обратил внимание, что артистка не может распоряжаться этой недвижимостью из-за санкций. Квартиры исполнительницы попали под заморозку, из-за чего она не может оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги или продать жилье.

«В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям», — сказал юрист.

По его словам, так как копятся долги за ЖКХ, эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги. При этом заплатить долги напрямую нельзя, а попытка осуществить такие платежи через третьих лиц считается уголовным преступлением. Под статью УК Латвии также подпадает переоформление недвижимости или продажа через посредников, отметил Бенхин.

Как заявил адвокат, в такой ситуации Долина может только подать в суд на государство и попробовать снять санкции, доказав их необоснованность. Для этого необходимо нанять дорогостоящего европейского адвоката, но официально певица его оплатить не может, а неофициально – это снова уголовное преступление.

«Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро. Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы», — добавил юрист.

16 декабря Верховный суд (ВС) России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки певицы из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил артистке продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной.