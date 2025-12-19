На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России заявили о недопустимости терактов Украины в Черном море

МИД России: теракты Киева против судов в Черном море недопустимы
Valentyn Ogirenko/Reuters

Террористические атаки, которые совершаются Украиной в отношении торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, недопустимы. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам заседания Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) с участием заместителя главы ведомства Александра Панкина.

В министерстве отметили, что замминистра в ходе своего выступления акцентировал внимание на отрицательной динамике экономического сотрудничества в Черноморском регионе. По его словам, главы препятствием для развития стала враждебная политика Европейского союза (ЕС).

«Подчеркнута недопустимость террористических атак, совершаемых киевским режимом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря», — говорится в заявлении.

16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на торговые суда в Черном море создают угрозу безопасности судоходства. Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую режим судоходства в зоне проливов.

Ранее в Китае восхитились «ювелирно точной» реакцией Путина на провокации в Черном море.

