В Европарламенте заявили, что у ЕС нет денег на бесконечное финансирование Киева

Прошедший саммит ЕС обернулся провалом, поскольку Евросоюз осознал необходимость самостоятельного финансирования Украины, которая представляет собой «бездонную пропасть». Об этом заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«Многие европейские лидеры становятся реалистами. Во-первых, они понимают, что эта война проиграна, что впредь ЕС один должен финансировать Украину, а это бездонная пропасть, куда вы бросаете деньги, и всё исчезает», — отметил политик.

По его мнению, позиция Бельгии, выступившей против использования замороженных российских активов, является смелой, но и другие страны начинают проявлять большую осторожность.

«Я считаю, что Бельгия проявила мужество, осознав, что именно ей придется расплачиваться за использование российских активов, поскольку это незаконно», — подытожил Мариани.

19 декабря премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал отказ от изъятия замороженных в Европе активов России победой международного права.

Ранее в ЕС объяснили, что необходимо сделать для разблокирования российских активов.