На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте заявили, что у ЕС нет денег на бесконечное финансирование Киева

РИА Новости: евродепутат Марианни считает Украину бездонной пропастью для денег
true
true
true
close
Global Look Press

Прошедший саммит ЕС обернулся провалом, поскольку Евросоюз осознал необходимость самостоятельного финансирования Украины, которая представляет собой «бездонную пропасть». Об этом заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«Многие европейские лидеры становятся реалистами. Во-первых, они понимают, что эта война проиграна, что впредь ЕС один должен финансировать Украину, а это бездонная пропасть, куда вы бросаете деньги, и всё исчезает», — отметил политик.

По его мнению, позиция Бельгии, выступившей против использования замороженных российских активов, является смелой, но и другие страны начинают проявлять большую осторожность.

«Я считаю, что Бельгия проявила мужество, осознав, что именно ей придется расплачиваться за использование российских активов, поскольку это незаконно», — подытожил Мариани.

19 декабря премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал отказ от изъятия замороженных в Европе активов России победой международного права.

Ранее в ЕС объяснили, что необходимо сделать для разблокирования российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами