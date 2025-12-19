Известный блогер назвал вратаря «ПСЖ» Сафонова мразью

Блогер Илья Мэддисон выступил с жесткой критикой на платформе Kick в адрес вратаря французского «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, назвав его мразью.

«Сафонов — это дырка. Мразь, а не человек. Который изменял беременной жене со стюардессой. Его карма накажет еще, я уверен», — сказал Мэддисон.

17 декабря «ПСЖ» обыграл бразильский «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря. Команды выйдут на поле в 23:00 по московскому времени.

Ранее Сафонов записал видеообращение к болельщикам.