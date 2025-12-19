Популярный телеведущий обвинил себя в трагедии с Робом Райнером

Телеведущий Конан О'Брайен сожалеет, что не вмешался в спор режиссера Роба Райнера и его жены Мишель с их сыном Ником на минувшей неделе. О'Брайен уверен, что мог бы спасти семью, утверждает журналист Роб Шатер со ссылкой на инсайдера.

О'Брайен обвинил себя в случившемся потому, что за сутки до трагедии видел, как семья ссорится на его рождественской вечеринке. На следующий день Райнеров нашли с ножевыми ранениями в их собственном доме, опознать пару было сложно после пожара.

«Он продолжает думать: «Что если бы я вмешался? Что если бы я отвел Роба в сторону или прервал это?» Он чувствует, что, возможно, мог бы изменить ход событий», — говорит знакомый телеведущего.

Другой источник подтвердил, что «Конан прокручивает в голове каждую деталь».

«Его мучает чувство вины, и он продолжает задаваться вопросом, могло ли что-то из того, что он сделал — или не сделал — изменить ситуацию», — рассказывает второй инсайдер.

Портал TMZ со ссылкой на собственный источник сообщил, что Робу Райнеру могли перерезать горло во время семейной ссоры. Официально полиция не сообщала о преступлении, однако источники рассказали прессе, что на родителей мог напасть именно Ник. На протяжении многих лет молодой человек боролся с наркозависимостью, он также был бездомным.

Сейчас Ник Райнер содержится под стражей без права внесения залога. 17 декабря он впервые предстал перед судом. Обвинения мужчине выдвинут 7 января.

Ранее сообщалось, что Обама с супругой собирались посетить дом режиссера Райнера.