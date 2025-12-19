Кабмин разрешил Минобороны прекратить сотрудничество с рядом западных стран

Правительство России разрешило министерству обороны России расторгнуть ряд военных соглашений с 10 странами Европейского союза (ЕС). Распоряжение кабмина разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, российское ведомство может расторгнуть соглашения с министерствами обороны Болгарии, Германии, Польши, Румынии, Дании и Норвегии. Также Минобороны РФ разрешили прекратить сотрудничество с ведомствами Великобритании, Нидерландов, Хорватии, Бельгии и Чехии.

Все эти договоры были подписаны в 1990-е и начале 2000-х годов.

В феврале Россия и Индия подписали соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и чрезвычайным и полномочным послом республики Винаем Кумаром. Во время переговоров стороны отметили важность подписанного документа для дальнейшего диалога в военной области.

Ранее Путин рассказал о сотрудничестве РФ и Белоруссии в военной сфере.