Вице-премьер России оценил, сколько денег нужно Крыму на развитие

В Крым необходимо вложить порядка 1 триллиона рублей частных инвестиций, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в регионе нужно создать условия для бизнеса, что позволит привлечь эти средства.

«Тогда Крым будет развиваться на совершенно другом уровне <…> У меня никакого сомнения нет, что Крым – это жемчужина не только нашей страны, но и мира. С точки зрения отдыха, туризма там все есть», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, у региона есть «очень большие перспективы».

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина и страны Запада отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Для этого был организован саммит «Крымская платформа», в ходе которого украинские власти намерены обсудить план по возвращению полуострова с иностранными коллегами. Мероприятие назначено на 23 августа.