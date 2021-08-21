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Диетолог перечислил продукты, позволяющие избавиться от холестерина

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Depositphotos

Турецкий диетолог Дюрдане Кескинер заявила, что с помощью нескольких продуктов можно снизить уровень холестерина. Об этом сообщает Sözcü.

По ее словам, полезнее всего продукты с клетчаткой — овсяные отруби, цельнозерновой хлеб и бобовые. Также стоит добавить в рацион орехи и рыбу. Холестерин также помогут понизить яблоки, чеснок, репчатый лук, груши, грейпфрут и оливковое масло.

Чтобы эффект был заметнее, необходимо есть меньше фастфуда и жареного, а также пить больше воды.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности красного мяса. Медик заявил, что употребление в пищу таких блюд, как шашлык и жаркое, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам телеведущего, красное мясо можно есть, но только в ограниченном количестве — не более двух-трех раз в неделю.

Также специалист оценил вегетарианские колбасы и сосиски. Он утверждает, что такая еда, скорее всего, бесполезна. По мнению Мясникова, если человек считает себя истинным вегетарианцем, он не станет питаться продуктами, которые внешне похожи на мясные.

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