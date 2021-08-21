Центр имени Гамалеи заявил о готовности начать клинические испытания назальной вакцины

Ученые из Центра имени Гамалеи объявили о завершении доклинических исследований назальной вакцины от COVID-19 и готовы начать клинические испытания. Об этом сообщил в беседе с ТАСС сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — сказал он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Гинцбург рассказал, что необходимый в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу может быть достигнут уже к концу этого года. Однако основная проблема сейчас в том, чтобы мотивировать граждан делать прививки, отметил ученый.