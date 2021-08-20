Продавщицы из Петербурга отбили у вора два банки «Нутеллы» и авокадо

Продавщицы в супермаркете Санкт-Петербурга силой отобрали у вора продукты, за которые он не собирался платить. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда — Петербург».

Инцидент произошел в супермаркете на Удельном проспекте. Мужчина положил в корзинку несколько пачек кофе, две банки шоколадной пасты «Нутелла» и авокадо, а потом попытался покинуть магазин, не заплатив за товары.

На ролике видно, как кассирши схватили мужчину за куртку и сумку и удерживали до тех пор, пока вор не бросил пакет с продуктами на землю.

Ранее жители Иркутской области обворовали мчащийся на высокой скорости грузовик. В полицию обратился водитель фуры, у которого грабители похитили технику стоимостью более миллиона рублей. Он понял, что его обворовали, когда злоумышленники уже скрылись.

Получив оперативную информацию, что к краже могут быть причастны жители города Тайшета, один из которых ранее привлекался к ответственности за подобные преступления, полицейские провели у них обыск. Во дворе принадлежащего подозреваемым частного дома была обнаружена часть пропавших товаров.