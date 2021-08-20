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Стали известны новые подробности убийства девочки в Тюмени

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Стали известны новые детали убийства 8-летней девочки в Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сообщается, что руки девочки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем. Кроме того, в пластиковом пакете лежали вещи ребенка.
По данным Telegram-канала, к расследованию подключился московский следователь Евгений Карчевский, ставший известным после поимки ангарского маньяка Михаила Попкова.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства исчезновения и смерти ребенка.

В конце июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности в отношении органов системы профилактики. В поисках принимали участие волонтеры со всей страны.

Ранее волонтер, участвовавшая в поисках найденной мертвой в Тюмени восьмилетней девочки, заявила, что семья ребенка была «асоциальной».

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