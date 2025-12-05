Аэропорт Грозного возобновил работу

В аэропорту Грозного сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Грозного сняли введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Грозный (Северный) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

5 декабря примерно в 10:10 (мск) в Грозном второй раз за утро ввели ограничения в аэропорту.

В предыдущий раз ограничения вводились в 6:25 (мск). Они были сняты в 8:55 (мск). План «Ковер» действовал и в соседних Магасе и Владикавказе.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

