Каменные ступеньки оказались следами динозавров возрастом 190 млн лет

SCMP: ступеньки в Китае оказались следами динозавров возрастом 190 млн лет
Два жителя юго-запада Китая выяснили, что камни, которые они почти 30 лет использовали в качестве обычных ступенек, оказались окаменелостями динозавров возрастом около 190 миллионов лет, пишет South China Morning Post.

По данным СМИ, братья Дин нашли необычные камни с отпечатками, напоминающими следы куриных когтей, во время добычи камня в 1998 году и применяли их в быту.

Новый интерес к находке возник, когда дочь одного из братьев опубликовала в интернете фотографии камней. Снимки привлекли внимание специалистов музея: на плитах были видны резкие следы когтей, круглые и линейные отпечатки. Уже через месяц эксперты подтвердили, что это — следы динозавров.

С разрешения семьи образцы были переданы в музей для дальнейшего исследования. Итоги научной работы китайские палеонтологи недавно опубликовали в журнале Palaeogeography.

Ученые изучили восемь каменных плит, содержащих 413 следов, относящихся к раннему юрскому периоду (180–190 млн лет назад). Отпечатки принадлежат в основном гралаторам и эбронтам — динозаврам, передвигавшимся «бегающей по земле» походкой, схожей с движением современных птиц. Их скорость, по оценкам специалистов, составляла 5,8–8,6 км/ч. На некоторых плитах также нашли редкие следы, связанные с волочением хвоста.

Доцент Китайского университета геонаук Син Лида отметила, что такие следы могли появиться из-за медленного шага, остановок для наблюдения или проявления агрессии.

Ранее палеонтологи нашли в США крупнейшую в мире «танцплощадку» динозавров.

