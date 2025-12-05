Театр балета Эйфмана впервые выступит в Индии при поддержке Сбера

Театр балета Бориса Эйфмана впервые выступит в Индии при поддержке Сбера, который выступит генеральным партнером гастролей, сообщает пресс-служба банка.

Коллектив театра балета покажет три спектакля «Анна Каренина» в Мумбаи с 8 по 10 декабря.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, Сбер видит свою миссию не только в деловых, но и в культурных связях между Индией и Россией.

«Мы рады, что наша поддержка поможет жителям Индии оценить шедевр русского балетного искусства. Подчеркну, что для Сбера это системная работа. Мы стремимся объединять жителей России и Индии и строить не только деловые, но и культурные мосты», — сказал он.

По словам художественного руководителя Театра балета и президента академии Танца Бориса Эйфмана, в современных сложных условиях важно формировать всемирную культурную среду.

«Я стремлюсь создавать ее в балетном искусстве. Танец — язык общедоступный, универсальный. Он сближает представителей различных религий и политических взглядов», — сказал он.

Ранее артисты театра выступили в Узбекистане, Турции, Израиле и Белоруссии.