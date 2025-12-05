США хотят положить конец восприятию НАТО как постоянно расширяющегося альянса

США хотят, чтобы НАТО не воспринималось как постоянно расширяющийся альянс

США хотят, чтобы НАТО перестало восприниматься как постоянно расширяющийся альянс. Об этом говорится в стратегии национальной безопасности США, которую опубликовал Белый дом.

«Наша общая политика в отношении Европы должна быть приоритетной: восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности в отношениях с Россией; предоставление Европе возможности самостоятельно встать на ноги и действовать как группа согласованных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя основной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы... Положить конец восприятию и не допустить реальности НАТО как постоянно расширяющегося альянса», — говорится в документе.

В стратегии также указано, что в долгосрочной перспективе большинство членов НАТО будет неевропейскими странами.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин обсуждал с представителями США вопрос об участии Украины в НАТО.

Ранее дипломат назвал причину ликвидации Совета Россия — НАТО.