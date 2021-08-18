Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту до конца года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций намерено принять решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту к концу текущего года. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал он.

Шадаев добавил, что смарт-карта является наиболее удобным форматом для хранения всех необходимых данных.

«У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне», — отметил он.

В ноябре сообщалось, что МВД России совместно с Минцифры намеревалось ввести электронные паспорта в пилотном режиме. Предполагалось, что документ будет выглядеть как обычная пластиковая карточка с электронным носителем информации, а основные данные можно будет считать с помощью мобильного приложения.