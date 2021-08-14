Пятилетний мальчик застрелил трехлетнюю девочку в Миннесоте

Пятилетний мальчик смертельно ранил трехлетнюю девочку в городе Бина, американский штат Миннесота, передает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 13 августа.

По словам шерифа Тома Берча, мальчик «случайно» выстрелил в другого ребенка.

Как сообщает телеканал, члены семьи девочки доставили ее в больницу города Дир-Ривер. Медики пытались спасти жизнь ребенка, но им это не удалось. В результате врачи констатировали смерть девочки.

При этом неизвестно, кем дети приходятся друг другу. Местный офис шерифа выясняет, где мальчик взял огнестрельное оружие.

Также пока неясно, будет ли возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

Накануне сообщалось, что младенец в США застрелил мать, когда она общалась с коллегами по видеосвязи.