АС: Европа сама загнала себя в тупик угрозами в адрес России

Европа загнала себя в тупик угрозами в адрес Российской Федерации, постоянно говоря «нет» в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет журнал The American Conservative.

Отмечается, что во время последнего раунда переговоров в Париже было принято заявление и дано ряд обещаний, которые содержат по меньшей мере три пункта, на которые Европе самой будет трудно согласиться, если только ее к этому не принудят США.

Первый пункт связан с финансированием Вооруженных сил Украины. Европейские страны за время конфликта уже потратили $350 млрд на республику, поэтому будет крайне сложно выполнить это обещание, говорится в статье.

Второй пункт — членство Украины в Европейской союзе в качестве компенсации за невозможность вступления в НАТО.

Третий пункт — это обязательство европейских войск поддерживать мир на Украине. Некоторые европейские страны сомневаются в возможности разместить войска на Украине без военной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Издание отмечает, что в последнем мирном плане, разработанном ЕС и Украиной, есть много пунктов, против которых Россия могла бы выступить. Но, вероятно, ей и не придется этого делать, поскольку Европа может первой сказать «нет».

Ранее в МИД Британии и Финляндии отказались признавать раскол в НАТО.