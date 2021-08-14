Трутнев предложил Путину ввести единый порядок выплат пострадавшим от ЧС

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что выплаты пострадавшим от паводков должны быть завершены к 1 сентября, а инфраструктура в регионах и все социальные объекты – восстановлены к 1 августа следующего года. Такое заявление он сделал на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ликвидации подтоплений и природных пожаров. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Единственная проблема, которую я в этом вижу, – это авансовые выплаты. В 2013 году, когда вы, Владимир Владимирович, поручали заниматься последствиями наводнений, там был такой порядок, что регионы направляют заявку в Минфин. Оперативно – там это делают буквально в течение суток, они получают эти средства, потом идет полный расчет, Министерство финансов выделяет деньги. Сейчас субъекты сначала выплачивают, потом получают деньги», — сказал Трутнев.

По его словам, для Еврейской области и Забайкальского края «это невозможно, поэтому это сильно сдерживает выплаты».

«Я бы просил поддержать и дать поручение Минфину перейти на авансовый порядок», — продолжил Трутнев.

Минфин уже поддержал данное предложение.

Ранее Юрий Трутнев во время поездки в Якутию потребовал более основательно подходить к координации работы по тушению лесных пожаров в республике. По его словам, необходимо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем.