Житель Иркутской области взял в плен школьницу и убил двоих человек

Рецидивист из иркутского Тайшета, который удерживал школьницу и убил ее бабушку и дядю, признался в совершенном преступлении. Кадры с допросом подозреваемого были обнародованы СК России по региону на YouTube.

По словам мужчины, он стал орудовать молотком «ни с того ни с сего».

«Да ни с чего, ни с того ни с сего схватил молоток, ударил по голове», — уточнил на видео задержанный иркутянин.

Также злоумышленник подтвердил информацию, что ударов наносилось несколько.

Следователи ходатайствуют о заключении мужчины в СИЗО, пояснили в пресс-службе СК.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее заявила, что полиция узнала о случившемся от подруги семиклассницы. Та написала sms, что к ней в дом вломился неизвестный мужчина и не дает уйти, сообщали РИА «Новости».

Позднее освобожденную школьницу направили на медицинское обследование.

Ранее задержанный на Алтае мужчина признался в похищении 12-летней девочки из Бийска.