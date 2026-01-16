Россиян предупредили о массовом применении ИИ мошенниками в ближайшие годы

IT-специалист Бийчук: мошенники будут массово применять ИИ через два-три года

Мошенники через два-три года начнут массово применять искусственный интеллект (ИИ) в своих схемах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

«В перспективе 2-3 лет произойдет стагнация — количество нежелательных звонков будет падать. Мошеннические схемы станут более персонализированными и сложными. И на первый план выйдет искусственный интеллект, и частота его использования будет активно увеличиваться», — сказал специалист.

Бийчук добавил, что злоумышленники уже 1,5 года пытаются задействовать ИИ в своих схемах. В частности, по его словам, речь идет о дипфейках, которые тяжело масштабировать.

13 января руководитель регионального управления Следственного комитета России Дмитрий Канонеров сообщил, что мошенники используют ИИ, чтобы подделывать звонки и сообщения от публичных сотрудников ведомства. Он подчеркнул, что следователи не проводят допрос и опрос россиян по телефону — это не предусмотрено законом.

Ранее в России предложили законодательные меры против дипфейков.