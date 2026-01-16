Размер шрифта
«Всех ранил»: стало известно, кто открыл стрельбу по москвичам на остановке

В Москве подросток открыл стрельбу по людям на автобусной остановке
Telegram-канал Прокуратура Москвы

В Москве подросток открыл стрельбу по людям на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«В автобусе группа мужчин неприлично себя вела, и 17-летний пассажир сделал им замечание. Конфликт продолжился на улице, где подросток достал светошумовой пистолет и открыл стрельбу. Всех трех дебоширов он ранил», — говорится в публикации.

По данным канала, после произошедшего нарушители напали на стрелявшего и избили его. Прибывшие медики госпитализировали четырех пострадавших, в том числе 17-летнего подростка.

В МВД добавили, что на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Всего в территориальный отдел полиции доставили шесть предполагаемых участников конфликта для дальнейшего разбирательства.

До этого в городе Краснокамске Пермского края пассажир напал на пожилого таксиста и ограбил его. Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 39-летний мужчина без определенного места жительства.

Ранее в Ульяновске пассажир избил кондуктора в трамвае.

