Мощное землетрясение произошло у западного побережья США

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у западного побережья США
Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у западного побережья США, в районе штата Орегон. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр сейсмологического явления зафиксирован в 306 км к западу от города Кус-Бей с населением порядка 16,1 тыс. человек. По данным геологов, очаг землетрясения залегал на глубине 7,1 км.

На момент публикации информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Кроме того, местные власти не объявляли угрозу возникновения цунами.

7 января у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Как отмечали специалисты USGS, эпицентр землетрясения находился вблизи острова Минданао в 27 км от города Сантьяго. При этом очаг залегал на глубине 58 км.

В октябре газета The New York Times сообщила, что США могут столкнуться с серьезнейшей катастрофой, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас (Калифорния) и в зоне субдукции Каскадия.

Ранее девять человек пострадали в Японии из-за землетрясения магнитудой 6,4.

