Стали известны победители чемпионата Европы по фигурному катанию

Фигуристы Метелкина и Берулава стали чемпионами Европы впервые в карьере
Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава впервые в карьере одержали победу на чемпионате Европы в парном катании.

По результатам произвольной программы спортсмены набрали 139.80 балла, а их итоговая сумма составила 215.76 балла.

Серебро турнира завоевала немецкая пара Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин, набравшая 129.06 балла в произвольной программе и 203.87 балла в сумме. Третье место заняли венгерские фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко с результатом 129.24 балла за произвольную и 202.56 балла в общей сложности.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее ученик Тутберидзе рассказал о поддержке тренера на чемпионате Европы.

