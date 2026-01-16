Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Автобус врезался в здание в Южной Корее

«Рёнхап»: автобус врезался в фасад здания в Сеуле, есть пострадавшие
Yonhap News

Автобус врезался в здание в южнокорейской столице Сеуле, несколько человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Сообщается, что полноразмерный пассажирский автобус въехал в стеклянный фасад крупного здания, перед этим проехав по широкому участку пешеходного тротуара.

Причины и обстоятельства инцидента в материале не приводятся.

11 января два рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. В результате аварии лобовое стекло и передние фары одного из них оказались разбиты. У обоих транспортных средств повреждены кузова.

10 января пассажирский автобус врезался в столб на перекрестке Крауля — Заводская в Екатеринбурге. Отмечалось, что причиной потери управления над транспортным средством мог послужить приступ инсульта у водителя. В результате аварии пострадали восемь пассажиров. У людей диагностировали ушибы, одна из женщин получила перелом.

Ранее в Архангельской области шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634723_rnd_2",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+