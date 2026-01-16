Автобус врезался в здание в Южной Корее

«Рёнхап»: автобус врезался в фасад здания в Сеуле, есть пострадавшие

Автобус врезался в здание в южнокорейской столице Сеуле, несколько человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Сообщается, что полноразмерный пассажирский автобус въехал в стеклянный фасад крупного здания, перед этим проехав по широкому участку пешеходного тротуара.

Причины и обстоятельства инцидента в материале не приводятся.

11 января два рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. В результате аварии лобовое стекло и передние фары одного из них оказались разбиты. У обоих транспортных средств повреждены кузова.

10 января пассажирский автобус врезался в столб на перекрестке Крауля — Заводская в Екатеринбурге. Отмечалось, что причиной потери управления над транспортным средством мог послужить приступ инсульта у водителя. В результате аварии пострадали восемь пассажиров. У людей диагностировали ушибы, одна из женщин получила перелом.

Ранее в Архангельской области шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом.