В России предложили штрафовать за нарушение порядка медосмотра мигрантов

В России предлагается ввести штраф до 1 млн рублей для медорганизаций за нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования мигрантов. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, председатель комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая, передает РИА Новости.

Всего в Госдуму внесено три проекта по противодействию незаконной миграции и защите здоровья граждан России, отметила политик.

По словам Яровой, предлагается повысить штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования в 12 раз. Штрафы составят от 25 до 50 тыс. рублей. В случает уклонения мигранта от медицинского освидетельствования по решению суда его могут депортировать из России.

За использование поддельных справок мигранты могут получить до четырех лет лишения свободы.

В начале декабря глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил обязать трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования (ДМС) при въезде в Россию для дальнейшего проживания. Парламентарий пояснил, что действующие соглашения России с большинством стран СНГ предусматривают оказание экстренной медицинской помощи за счет бюджета, и этим пользуются некоторые мигранты, включая тех, кто приезжает на позднем сроке беременности. В экстренную помощь, как напомнил Леонов, входит в том числе родовспоможение.

Ранее сообщалось, что мигрантов могут обязать проходить медобследование в течение 30 дней после въезда