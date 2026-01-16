Мошенники заставили школьницу уйти из дома и распилили сейф с 13 млн рублей

В Москве мошенники убедили школьницу уйти из дома и вскрыли сейф с 13 млн рублей

В Москве задержаны двое молодых людей, подозреваемых в хищении более 13 млн рублей из квартиры, злоумышленники болгаркой распилили сейф и украли деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Неизвестные связались с 16-летней москвичкой под видом сотрудников госорганов, они убедили девушку, что ее родителям грозит уголовная ответственность, и сначала выманили у нее 500 тысяч рублей. Деньги несовершеннолетняя передала курьеру возле дома.

Затем аферисты под предлогом «уничтожения улик» велели школьнице покинуть квартиру и оставить дверь открытой. Попав в жилище, злоумышленник болгаркой вскрыл металлический сейф и похитил более 13,5 млн рублей, принадлежавших отцу девушки. Вечером девушка рассказала родителям о случившемся, они обратились в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемых, ими оказались 21-летний житель Одинцово, который похитил деньги из сейфа, и 22-летний москвич, получивший деньги у потерпевшей. Похищенное они успели передать своим кураторам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве пенсионерка отдала аферистам более 20 млн рублей, поверив в поимку преступника.