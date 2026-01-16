Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Мошенники заставили школьницу уйти из дома и распилили сейф с 13 млн рублей

В Москве мошенники убедили школьницу уйти из дома и вскрыли сейф с 13 млн рублей 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27635191_rnd_6",
    "video_id": "record::28777e13-fbd7-46e3-9db4-05d30c0bddb8"
}

В Москве задержаны двое молодых людей, подозреваемых в хищении более 13 млн рублей из квартиры, злоумышленники болгаркой распилили сейф и украли деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Неизвестные связались с 16-летней москвичкой под видом сотрудников госорганов, они убедили девушку, что ее родителям грозит уголовная ответственность, и сначала выманили у нее 500 тысяч рублей. Деньги несовершеннолетняя передала курьеру возле дома.

Затем аферисты под предлогом «уничтожения улик» велели школьнице покинуть квартиру и оставить дверь открытой. Попав в жилище, злоумышленник болгаркой вскрыл металлический сейф и похитил более 13,5 млн рублей, принадлежавших отцу девушки. Вечером девушка рассказала родителям о случившемся, они обратились в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемых, ими оказались 21-летний житель Одинцово, который похитил деньги из сейфа, и 22-летний москвич, получивший деньги у потерпевшей. Похищенное они успели передать своим кураторам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве пенсионерка отдала аферистам более 20 млн рублей, поверив в поимку преступника.
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+