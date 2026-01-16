Размер шрифта
Росархив обнародовал данные о срыве переговоров перед Второй мировой

Росархив: Польша мешала переговорам СССР с Британией и Францией
Евгений Халдей/РИА Новости

Трофейные французские архивы помогли установить, что Польша мешала переговорам СССР с Великобританией и Францией, которые могли предотвратить начало Второй мировой войны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.

По его словам, по поручению президента России специалисты Росархива провели работу по изучению истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Архивисты обратились к трофейным документам, вывезенным из Европы.

Артизов пояснил, что после захвата Парижа в 1940 году нацистская Германия вывезла французские архивы на свою территорию, а по итогам войны они вместе с немецкими фондами оказались в СССР в рамках компенсаторной реституции. Среди этих материалов обнаружились документы французского посольства и военного атташе в Варшаве.

Как отметил глава Росархива, в бумагах подробно описывается противодействие польских властей переговорам Франции, Британии и СССР о создании союза против нацистской Германии. По его словам, в 1939 году существовали реальные возможности предотвратить войну, и Советский Союз был заинтересован в заключении такого соглашения, однако достичь договоренностей не удалось именно из-за позиции Польши.

Архивы были опубликованы и, по словам Артизова, позволяют по-новому взглянуть на роль советского руководства, в том числе Сталина и Молотова, которые пытались остановить агрессию нацистской Германии. Эти материалы также использовались в статье Владимира Путина к 75-летию Победы.

Он напомнил, что после распада СССР французская сторона узнала о судьбе архивов, которые разыскивала долгие годы. В 1994 году по решению правительства фонды были возвращены Франции, однако перед этим их наиболее ценные части, включая документы о предвоенной дипломатии, были скопированы и сохранены в России.

Ранее ущерб СССР от действий нацистов в годы ВОВ оценили в триллионы рублей. 

