Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас продавать квартиру

Россиянам невыгодно продавать квартиру в начале 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сказал член совета директоров компании «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов.

«Если нет необходимости в срочной продаже, реализацию недвижимого актива лучше отложить. На фоне поступательного снижения ключевой ставки и роста доступности рыночной ипотеки ожидается значительная активизация отложенного спроса. Большинство россиян, которые сейчас хранят средства на депозитах, не станут пролонгировать вклады после существенного сокращения ставок. Многие клиенты будут инвестировать накопленные средства именно в жилую недвижимость, которая отличается максимальной надежностью и ликвидностью. В результате цены на квартиры в 2026 году будут увеличиваться намного быстрее инфляции. Таким образом, оптимальный момент для продажи жилья наступит через 9-12 месяцев», — отметил Коновалов.

По его словам, при этом, если есть возможность приобрести жилье, то лучше это делать сейчас. Девелопер пояснил, что семейная ипотека еще доступна для всех. Однако уже с 1 февраля 2026 года по программе семейной ипотеке муж и жена обязаны выступать созаемщиками, уточнил Коновалов.

Еще можно успеть оформить жилищные льготные займы на каждого из супругов, рекомендовал Коновалов. Если же будет принята инициатива по введению дифференцированных ставок, в результате которых для семей с одним ребенком ставка вырастет, а для многодетных семей ставка снизится (доля таких покупателей не превышает 10% от целевой аудитории семейной ипотеки), возможность участия в программе семейной ипотеки будет снижаться, констатировал эксперт.

С учетом предложений по комбинированию финансовых возможностей клиента и желания застройщика подстроиться под запрос в существующих условиях, разных предложений по рассрочке, сейчас надо стараться все же купить жилье, заключил Коновалов.

