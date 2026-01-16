В МИД Британии и Финляндии отказались признавать раскол в НАТО

Politico: члены НАТО не признают раскол в альянсе, настаивая, что он силен

Страны — члены НАТО на фоне исходящих от США заявлений отказываются признавать предположения о раскола в военном блоке, настаивая на том, что он «сильнее, чем когда-либо». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявления министров иностранных дел Великобритании и Финляндии.

«Великобритания и многие ее союзники неохотно принимают любые предположения о каких-либо трещинах в альянсе», — говорится в статье.

12 января Президент США Дональд Трамп заявил, что читает себя тем, кто спас НАТО. По его словам, альянса бы не существовало, если бы он не возглавил страну.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сегодня Североатлантический альянс сильнее, чем когда-либо. Таким образом она ответила на вопрос журналистов, находится ли в кризисе в кризисе.

Как отмечает Politico, глава британского МИД Иветт Купер также утверждает, что НАТО «чрезвычайно сильно».

Ранее Марк Рютте заявил, что Трамп делает «добрые дела» для НАТО.