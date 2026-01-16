Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Госслужащих в Узбекистане начнут поощрять за любовь к чтению

В Узбекистане чиновникам будут платить премии за чтение книг
Сергей Ермохин/РИА Новости

Сотрудники государственных учреждений в Узбекистане смогут получать денежные премии за активное чтение книг. Об этом сообщило министерство юстиции республики на своем сайте.

Такая мера предусмотрена постановлением президента страны Шавката Мирзиёева. Как следует из документа «О мерах по развитию культуры чтения и повышению интереса населения к книгам», власти намерены повысить среднее количество прочитанных книг на одного жителя до десяти в год в период с 2026 по 2030 годы. В рамках этой программы в министерствах и ведомствах будет проводиться конкурс среди сотрудников. По его итогам работнику, прочитавшему наибольшее число книг, выплатят вознаграждение в размере месячного оклада.

Кроме того, глава государства поручил до 1 апреля оборудовать во всех госучреждениях специальные книжные уголки, а также ввести ежемесячные «часы чтения» для персонала. Дополнительно планируется запуск внутренней системы рейтинга сотрудников по уровню читательской активности.

Постановление также предусматривает финансовую поддержку издательских проектов. За счет специальных фондов государство компенсирует половину затрат на перевод и издание лучших зарубежных произведений на узбекском языке, а также национальной литературы — на иностранных языках.

Ранее российским чиновникам пообещали «премию за честность».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635239_rnd_3",
    "video_id": "record::478ada0a-39ca-48e5-95cc-3a02008bb18f"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+