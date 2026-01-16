Госслужащих в Узбекистане начнут поощрять за любовь к чтению

Сотрудники государственных учреждений в Узбекистане смогут получать денежные премии за активное чтение книг. Об этом сообщило министерство юстиции республики на своем сайте.

Такая мера предусмотрена постановлением президента страны Шавката Мирзиёева. Как следует из документа «О мерах по развитию культуры чтения и повышению интереса населения к книгам», власти намерены повысить среднее количество прочитанных книг на одного жителя до десяти в год в период с 2026 по 2030 годы. В рамках этой программы в министерствах и ведомствах будет проводиться конкурс среди сотрудников. По его итогам работнику, прочитавшему наибольшее число книг, выплатят вознаграждение в размере месячного оклада.

Кроме того, глава государства поручил до 1 апреля оборудовать во всех госучреждениях специальные книжные уголки, а также ввести ежемесячные «часы чтения» для персонала. Дополнительно планируется запуск внутренней системы рейтинга сотрудников по уровню читательской активности.

Постановление также предусматривает финансовую поддержку издательских проектов. За счет специальных фондов государство компенсирует половину затрат на перевод и издание лучших зарубежных произведений на узбекском языке, а также национальной литературы — на иностранных языках.

