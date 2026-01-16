Появилось фото улыбающегося Трампа с Нобелевской премией мира в руках

Белый дом опубликовал в соцсети Х фотографию президента США Дональда Трампа с медалью Нобелевской премией мира, которую ему передала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

На снимке видно, что Трамп широко улыбается, держа награду в руках.

О передаче медали Мачадо заявила после встречи с американским президентом. Она состоялась в Вашингтоне и продолжалась более двух часов. Мероприятие прошло без совместного заявления для прессы и без публикации официального коммюнике Белого дома. Подробности переговоров стороны не раскрывали.

Комментируя итоги визита, Мачадо заявила, что Трамп «привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев», а также осознает потенциал республики как сильного союзника США.

Дональд Трамп подтвердил, что принял медаль от Мачадо. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Нобелевскую премию мира Мачадо присудили в октябре 2025 года «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Ранее Нобелевский комитет разрешил Трампу оставить медаль премии мира.