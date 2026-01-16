Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Появилось фото улыбающегося Трампа с Нобелевской премией мира в руках

Белый дом опубликовал фото Трампа с Нобелевской премией Мачадо
Donald J. Trump/X

Белый дом опубликовал в соцсети Х фотографию президента США Дональда Трампа с медалью Нобелевской премией мира, которую ему передала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

На снимке видно, что Трамп широко улыбается, держа награду в руках.

О передаче медали Мачадо заявила после встречи с американским президентом. Она состоялась в Вашингтоне и продолжалась более двух часов. Мероприятие прошло без совместного заявления для прессы и без публикации официального коммюнике Белого дома. Подробности переговоров стороны не раскрывали.

Комментируя итоги визита, Мачадо заявила, что Трамп «привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев», а также осознает потенциал республики как сильного союзника США.

Дональд Трамп подтвердил, что принял медаль от Мачадо. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Нобелевскую премию мира Мачадо присудили в октябре 2025 года «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Ранее Нобелевский комитет разрешил Трампу оставить медаль премии мира.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635059_rnd_9",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+