Андреева вышла в финал турнира WTA в Аделаиде

Андреева обыграла Шнайдер и вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде

Россиянка Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде, переиграв соотечественницу Диану Шнайдер.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Андреева выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти возможных.

В решающем матче за титул ее соперницей станет канадка Виктория Мбоко. Финал турнира пройдет на 17 января.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андреева призналась, что ее мотивирует, когда фанаты на матче болеют против нее.