В Госдуме предупредили о последствиях просрочки платежей за коммуналку

При просрочке платежей за жилищно-коммунальные услуги россиян не ожидает немедленное суровое наказание – негативные последствия в этом случае наступают не сразу. Однако при длительном систематическом нарушении сроков последует начисление пени, а также возможно ограничение услуг, предупредил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Предельный срок оплаты ЖКУ в РФ установлен на 15-е число каждого месяца, следующего за расчетным. Если человек допускает просрочку, то в первые 30 дней за это ничего не будет. Однако с 31 по 90-й день задержки должнику начнут начислять пени в размере составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ за один день просрочки. С 91-го дня этот показатель составит уже 1/130 ключевой ставки.

Затем должник может столкнуться с ограничением услуг, однако при этом должны соблюдаться некоторые условия, отметил депутат.

«Ограничение коммунальных услуг возможно только при задолженности более чем за два месяца и только после обязательного письменного уведомления не менее чем за 20 дней», — пояснил Якубовский.

По его словам, штрафовать за сам факт просрочки жильца не будут, однако важно как можно скорее погасить долг или попросить УК о рассрочке. Жестких санкций не последует только если речь идет о разовой и кратковременной задержке платежей, заключил парламентарий.

До этого Александр Якубовский предупредил, что пенсионеры могут столкнуться с приостановкой или прекращением предоставления субсидии на ЖКУ. Чаще всего причиной приостановки становится изменение уровня доходов пенсионера. На это могут повлиять индексация пенсии, получение иных доходов, в результате чего расходы на оплату ЖКУ уже не превышают установленный в регионе порог. Обычно он обозначен на уровне 22% от совокупного дохода, в ряде регионов этот показатель может быть ниже.

Ранее в Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ.