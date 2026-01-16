Россиянам объяснили, можно ли отказаться от взносов на капремонт дома

Россияне не могут отказаться от взносов платежей на капремонт многоквартирного дома, так как по Жилищному кодексу это обязательный платеж собственников. В случае уклонения от него грозит начисление пени, а затем – судебное взыскание, предупредил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

При начислении взносов на капремонт могут быть и исключения, когда их приостанавливают. Среди таких ситуаций специалист привел в пример решение об изъятии дома или земельного участка для госнужд, признание дома аварийным и подлежащим сносу, а также отказ от включения здания в программу капремонта.

«Для новостроек возможна отсрочка начала начислений, но она определяется исключительно региональным законодательством, — добавил юрист. — Что касается других строк в платёжных документах, здесь важно разделять услуги по правовому режиму».

При этом от некоторых статей расходов при оплате индивидуальных услуг всё-таки можно отказаться. Например, можно не платить за радиоточку, коллективную антенну. А вот от таких услуг, которые предусмотрены в рамках общего домового имущества, отказаться нельзя – например, от оплаты за охрану, консьержа, видеонаблюдения, домофона, шлагбаума и так далее. Для всех собственников такие статьи расходов становятся обязательными вне зависимости от того, пользуется ли он лично той или иной услугой, подчеркнул Султанов. Незаконным он назвал включение в платежку услуг в ситуациях, когда они не предусмотрены договором управления домом и по ним нет общего решения жильцов.

