Суд вынес приговор экс-президенту Южной Кореи

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сук Ёля к пяти годам тюрьмы по нескольким обвинениям, в том числе за препятствование попыткам следователей задержать его в 2025 году. Об этом сообщил местный телеканал Yonhap.

Издание пишет, что приговор также касался обвинений, связанных с кратковременным введением Юном военного положение в Южной Корее в декабре 2024 года.

Отмечается, что это первый приговор Ёлю по восьми делам, включая обвинение в руководстве восстанием после объявления военного положения. Кроме экс-президента, по делу проходит еще семь человек, среди которых есть бывший глава Минобороны Ким Ен-хен и экс-глава Национального агентства полиции Чо Джи-хо.

При этом СМИ сообщали, что прокуратура потребовала смертного приговора для Ёля за введение военного положения. Ожидается, что окончательный приговор Ёлю вынесут в конце февраля. Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Александр Жебин рассказал «Газете.Ru», что Юн Сок Ёля вряд ли приговорят к высшей мере наказания.

Юн Сок Ёль занимал свой пост с 2022 по 2025 годы. 14 декабря 2024 года его отстранили от должности в результате импичмента после того, как он ввел военное положение и направил войска в Национальное собрание, чтобы помешать законодателям проголосовать за отмену военного положения. Также сообщалось, что Ёль приказал задержать спикера парламента и лидеров правящей и оппозиционных партий.

В январе 2025 года Ёля арестовали и заключили под стражу по обвинению в мятеже, а в апреле 2025 года Конституционный суд подтвердил импичмент Ёля.

