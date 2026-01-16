Размер шрифта
Почти четверть россиян подрабатывали аниматорами и курьерами в Новый год

RT: 44% россиян получили за подработку в новогодние праздники до 10 тыс. рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Во время новогодних праздников почти четверть россиян (23%) подрабатывали. Из них большинство (44%) сумели дополнительно получить до 10 тыс. рублей, передает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Разнорабочими на выходных трудились 16% респондентов, консультантами, продавцами — 14%. Сборкой товаров и заказов занимались 9% россиян, водителями подрабатывали 7% опрошенных. Также в числе востребованных для подработки позиций оказались курьеры, аниматоры и промоутеры.

Более половины опрошенных рассказали, что работали в своих сферах – педагогами, охранниками, программистами и так далее.

Большинство получили менее 10 тыс. рублей (44%), от 10 тыс. до 25 тыс. рублей сумели заработать 22% респондентов. До 50 тыс. рублей за подработку получили 20% опрошенных, а еще 7% сумели получить более 75 тыс. рублей.

Исследование аналитиков сервисов «Работа.ру» и «Подработка», которое включало в себя возможность выбора множественного ответа, подготовлено на основе ответов более 3,2 тыс. жителей России.

Ранее россиянам рассказали, как не попасться мошенникам при поиске подработки.

