Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

СМИ сообщили о расколе Европы по вопросу переговоров с Россией

Politico: европейские страны разошлись во взглядах по прямому диалогу с Россией
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Усилия Европы по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции. Об этом пишет газета Politico.

«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале.

По данным издания, 16 января глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения о восстановлении диалога с Россией на фоне опасений в Европе, что ее отодвигают на второй план в рамках урегулирования украинского кризиса. Отмечается, что Лондон настаивает на усилении давления на Москву, поскольку якобы именно Киев и его сторонники устанавливают условия окончания конфликта.

19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы может быть полезным возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Франции призвал страны Европы в ближайшие недели найти способы и форматы для перезапуска диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что Путин готов говорить с Макроном.

Ранее в Германии ответили на вопрос о возможности телефонного разговора Мерца и Путина.
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+