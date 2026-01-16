Politico: европейские страны разошлись во взглядах по прямому диалогу с Россией

Усилия Европы по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции. Об этом пишет газета Politico.

«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале.

По данным издания, 16 января глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения о восстановлении диалога с Россией на фоне опасений в Европе, что ее отодвигают на второй план в рамках урегулирования украинского кризиса. Отмечается, что Лондон настаивает на усилении давления на Москву, поскольку якобы именно Киев и его сторонники устанавливают условия окончания конфликта.

19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы может быть полезным возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Франции призвал страны Европы в ближайшие недели найти способы и форматы для перезапуска диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что Путин готов говорить с Макроном.

