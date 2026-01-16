Британский аналитик спрогнозировал усиление наступления российской армии

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что морозы, которые сейчас наблюдаются на Украине, ослабят оборону ВСУ и ускорят продвижение российских войск. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала.

«Учитывая, что россияне наступают, а украинцы используют реки как естественные преграды, это может облегчить форсирование рек для российской армии. [...] Есть высокая вероятность, что в результате наступление российских войск ускорится и с этого момента начнет набирать обороты», — сказал аналитик.

15 января начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что объединенная группировка российских войск наступает практически по всей линии фронта. В частности. он отметил, что группировка российских войск «Днепр» наступает в направлении города Запорожье.

Герасимов заявил, что в январе Вооруженные силы России взяли под контроль более 300 кв. км территории. Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки «Центр», добавил начальник Генштаба ВС РФ.

Ранее в России заявили, что штурм Запорожья может начаться летом 2026 года.