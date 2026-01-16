В Госдуму внесли три законопроекта в сфере миграционной политики

Госдума рассмотрит три законопроекта, связанных с обязательным медицинским освидетельствованием для мигрантов после въезда в РФ. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказались тексты документов.

Возглавили все три инициативы лидеры думских фракций и вице-спикер Госдумы, председатель комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая. Речь идет об изменениях в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В соответствии с действующими правилами, мигранты обязаны пройти обследование в течение 90 дней для установления отсутствия опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также факта употребления наркотиков.

Один из законопроектов предполагает введение обязательного медицинского освидетельствования для мигрантов в течение 30 дней после въезда в РФ. При этом мигранты, планирующие пребывание в стране более 30 дней, будут обязаны проходить обследование ежегодно. Медицинские организации будут обязаны проинформировать МВД и Роспотребнадзор об опасных заболеваниях у иностранцев для оперативной высылки их с территории РФ.

Другим законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность с наказанием в виде лишения свободы до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей за использование мигрантом поддельной справки об указанном медосвидетельствовании.

Кроме того, депутаты предложили повысить более чем в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от прохождения медобследования, а также возможность их депортации по решению суда, уточнила вице-спикер Госдумы Яровая.

Ранее в Госдуме предложили ввести «визу талантов» для мигрантов.