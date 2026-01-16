Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Госдуму внесли три законопроекта в сфере миграционной политики

Госдума рассмотрит три законопроекта в сфере миграционной политики
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Госдума рассмотрит три законопроекта, связанных с обязательным медицинским освидетельствованием для мигрантов после въезда в РФ. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказались тексты документов.

Возглавили все три инициативы лидеры думских фракций и вице-спикер Госдумы, председатель комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая. Речь идет об изменениях в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В соответствии с действующими правилами, мигранты обязаны пройти обследование в течение 90 дней для установления отсутствия опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также факта употребления наркотиков.

Один из законопроектов предполагает введение обязательного медицинского освидетельствования для мигрантов в течение 30 дней после въезда в РФ. При этом мигранты, планирующие пребывание в стране более 30 дней, будут обязаны проходить обследование ежегодно. Медицинские организации будут обязаны проинформировать МВД и Роспотребнадзор об опасных заболеваниях у иностранцев для оперативной высылки их с территории РФ.

Другим законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность с наказанием в виде лишения свободы до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей за использование мигрантом поддельной справки об указанном медосвидетельствовании.

Кроме того, депутаты предложили повысить более чем в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от прохождения медобследования, а также возможность их депортации по решению суда, уточнила вице-спикер Госдумы Яровая.

Ранее в Госдуме предложили ввести «визу талантов» для мигрантов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635137_rnd_3",
    "video_id": "record::8d4c8afe-0eda-4869-a498-df7f2fff77f3"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+