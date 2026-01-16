В ФСБР осудили подписание контракта российским чемпионом ОИ с американской лигой

Мамиашвили о Садулаеве в лиге США: закрыть глаза и пойти туда, где дают больше

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал печальной новостью подписание российским бойцом вольного стиля Абдулрашидом Садулаевым контракта с американской борцовской лигой RAF. Его слова передает Sport24.

«Это печальная новость. Сегодня такие «свобода и право выбора». Альтернатива у него была и остается. Кто-то может сказать, что это правильно. Случилось то, что случилось. Не хочу додумывать за него, аргументацию дать может только сам Абдулрашид. Мы с ним разговаривали только о профессиональных вопросах: о подготовке к чемпионату мира и будущем на мировой площадке», — сказал Мамиашвили.

Абдулрашид Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) и шестикратным чемпионом мира.

31 октября 2024 года Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

