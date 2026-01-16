Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

В ФСБР осудили подписание контракта российским чемпионом ОИ с американской лигой

Мамиашвили о Садулаеве в лиге США: закрыть глаза и пойти туда, где дают больше
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал печальной новостью подписание российским бойцом вольного стиля Абдулрашидом Садулаевым контракта с американской борцовской лигой RAF. Его слова передает Sport24.

«Это печальная новость. Сегодня такие «свобода и право выбора». Альтернатива у него была и остается. Кто-то может сказать, что это правильно. Случилось то, что случилось. Не хочу додумывать за него, аргументацию дать может только сам Абдулрашид. Мы с ним разговаривали только о профессиональных вопросах: о подготовке к чемпионату мира и будущем на мировой площадке», — сказал Мамиашвили.

Абдулрашид Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) и шестикратным чемпионом мира.

31 октября 2024 года Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поддержал уволенного из «Реала» Алонсо, назвав его лучшим.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635251_rnd_6",
    "video_id": "record::5cd8f380-5378-40a2-a5c7-cdd87e9029d3"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+