СМИ выяснили, в каком случае Зеленский пойдет на территориальные уступки

Члены Еврокомиссии считают, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией в случае, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц ЕК.

«Чиновники Еврокомиссии полагают, что… Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат», — сказано в материале.

До этого издание сообщило, что Евросоюз может изменить порядок вступления в объединение ради Украины. А именно чиновники предлагают, чтобы Киев присоединился к Евросоюзу, имея меньшие права на участие в принятии ключевых решений, касающихся объединения. Также Украине хотят постепенно давать доступ к единому рынку Европы, сельскохозяйственным субсидиям, а также к финансированию на развитие страны.

Ранее Кулеба объяснил, зачем Украине нужно вступить в ЕС.