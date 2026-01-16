В России предлагают выдворять мигрантов за уклонение от медосвидетельствования

В ГД предложили выдворять мигрантов из РФ за отказ от медосвидетельствования

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается разрешить выдворять мигрантов из России по решению суда за уклонение от медицинского освидетельствования. Об этом заявила вице-спикер, председатель комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая, передает РИА Новости.

Всего в нижнюю палату парламента внесено три проекта по противодействию незаконной миграции и защите здоровья граждан России, отметила парламентарии.

По словам Яровой, предлагается повысить штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования в 12 раз. Таким образом они будут составлять от 25 до 50 тыс. рублей. В случае уклонения мигранта от медицинского освидетельствования по решению суда его могут депортировать из России.

Также депутаты хотят ввести штраф до 1 млн рублей для медорганизаций, которые нарушают порядок проведения медосвидетельствования мигрантов. Кроме того, за использование поддельных справок мигранты, по задумке авторов, будут получить до четырех лет лишения свободы.

В начале декабря глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил обязать трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования (ДМС) при въезде в Россию для дальнейшего проживания. Парламентарий пояснил, что действующие соглашения России с большинством стран СНГ предусматривают оказание экстренной медицинской помощи за счет бюджета, и этим пользуются некоторые мигранты, включая тех, кто приезжает на позднем сроке беременности. В экстренную помощь, как напомнил Леонов, входит в том числе родовспоможение.

Ранее стало известно, что в России могут запустить эксперимент по целевому набору мигрантов.