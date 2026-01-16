Размер шрифта
Политика

Порядок вступления стран в ЕС могут изменить из-за Украины

FT: еврочиновники предложат новую модель вступления стран в ЕС
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз может изменить порядок вступления в объединение ради Украины. Однако многие страны-члены союза выступают против такого шага. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

А именно чиновники предлагают, чтобы Киев присоединился к Евросоюзу, имея меньшие права на участие в принятии ключевых решений, касающихся объединения. Также Украине хотят постепенно давать доступ к единому рынку Европы, сельскохозяйственным субсидиям, а также к финансированию на развитие страны.

По информации издания, проект предложений по изменению системы уже составляется, и в итоге будет предложена «спорная двухуровневая модель», которая позволит «ускорить вступление Украины в ЕС» после урегулирования военного конфликта.

При этом обсуждение пока носят предварительный характер, указывают журналисты. Также несколько стран ЕС уже выразили обеспокоенность планами, так как считают, что такой шаг может дестабилизировать союз в будущем.

В декабре 2025 года СМИ писали, что Украина может присоединиться к ЕС к 2027 году, что поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может снизить уровень коррупции. Кроме того, в мирном плане из 20 пунктов указывалось, что Украина должна будет вступить в ЕС и получить кратковременный привилегированный доступ к рынку Евросоюза. Однако издание Bloomberg отмечало, что сейчас вступление Украины в ЕС осложняют военный конфликт, потребности в восстановлении страны, проблемы управления и политические сложности.

Ранее Кулеба объяснил, зачем Украине нужно вступить в ЕС.

