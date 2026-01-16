Размер шрифта
В Киеве четвертый день подряд продолжается блэкаут

Власти Киева четвертые сутки подряд вводят экстренные отключения электроэнергии
Yan Dobronosov/Reuters

В Киеве четвертые сутки подряд продолжается блэкаут. Об этом сообщил киевский филиал энергетического холдинга ДТЭК.

«По приказу «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии», — сообщили в пресс-службе холдинга.

Предыдущие три дня в украинской столице также вводились экстренные отключения света.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

В тот же день жители Киева рассказали о катастрофической ситуации с энергоснабжением в городе: электричество подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По их словам, формальные графики отключений не соблюдаются. В пригородах ситуация еще тяжелее: там электричества нет практически постоянно, а сложности усугубляются снегом и сильным ветром.

Ранее руководство Киева решило продлить зимние каникулы до февраля из-за блэкаута.

