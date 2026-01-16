Мигрантов хотят обязать проходить медосмотр при въезде в Россию

В ГД внесен проект, обязывающий мигрантов проходить медосмотр при въезде в РФ

В Госдуму внесен законопроект по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья граждан России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мигрантов хотят обязать проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента въезда на территорию РФ. Кроме того, медорганизации, по задумке авторов, будут обязаны информировать МВД и Роспотребнадзор об опасных заболеваниях у иностранцев для оперативной высылки их с территории РФ.

В Госдуме ранее призвали разрешить регионам ограничивать или запрещать постановку иностранцев на миграционный учет во избежание роста преступности.

Кабмин РФ в свою очередь в рамках реализации концепции государственной миграционной политики поручил в срок до 1 июля 2026 года подготовить изменения в российское законодательство, касающиеся ограничений, направленных на предотвращение формирования этнических анклавов.

Ранее в Госдуме предложили ввести «визу талантов» для мигрантов.