Суд допросил главных исполнителей теракта в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичном суде закончил допрос четверых главных фигурантов уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из участников процесса, в четверг суд также приступил к допросу одного из поставщиков оружия исполнителям теракта.

Он добавил, что в военном суде уже допросили, либо огласили письменные показания стадии предварительного следствия главных фигурантов дела: Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализода.

«Таким образом, по окончании процесса в совещательной комнате суд должен будет разобраться: где правда, а где ложь в словах подсудимых», — добавил собеседник агентства.

До этого председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, что сотрудники Следственного комитета России установили все этапы подготовки теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600.

Причиненный ущерб составил около 6 млрд руб. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Ранее террорист из «Крокуса» пожаловался на грубое задержание.