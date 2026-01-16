Размер шрифта
РЖД намерена продать почти половину Федеральной грузовой компании

Ъ: РЖД планирует продать 49% акций Федеральной грузовой компании за 44 млрд руб.
Виталий Аньков/РИА «Новости»

ОАО «РЖД» планирует продать 49% акций Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго железнодорожного оператора в РФ. Сумма предполагаемой сделки может составить около 44 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, реализовать акции ФГК будут через открытый аукцион во втором квартале 2026 года, а вырученные средства пойдут на финансирование инвестиционной программы РЖД, общий объем которой на текущий год превышает 713 млрд рублей.

Как пишет «КоммерсантЪ» , под управлением ФГК находится более 134 тыс. единиц подвижного состава и, несмотря на то, что компания остается лидером рынка по чистой прибыли, в 2025 году она сократила погрузки 30,3% . По прогнозам аналитиков, продажей неконтрольной доли активов могут заинтересоваться не прямые конкуренты ФГК, а финансовые инвесторы.

В декабре прошлого года издание писало о том, что российские власти планируют масштабную программу улучшения финансового состояния РЖД в связи с триллионными долгами перевозчика. В этих целях рассматриваются такие способы, как реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажу ФГК. Кроме этого, РЖД прорабатывает вопрос перевода управленческого персонала из Москвы в другие российские регионы на горизонте пяти лет.

Ранее сообщалось, что РЖД сокращает инвестпрограмму второй год подряд.

